Capitan Terzi vicino alla riconferma

La Spezia - Trentacinque anni li ha compiuti lo scorso 19 giugno, ma la costanza di rendimento e il suo essere leader non sembrano scalfiti dall'anagrafe. E così la bella storia di Claudio Terzi in maglia bianca può continuare ancora per un altro anno: la scorsa settiamna Vincenzo Rispoli, storico procuratore del capitano aquilotto, ha incontrato il duo Angelozzi-D'Oronzo per mettere le basi al prolungamento per un'altra stagione. Le sirene dalla serie C, Ternana in primis, non hanno fatto vacillare il forte difensore milanese che ha atteso il momento giusto per ritrovarsi ad un tavolo con la dirigenza. Italiano vuole un centrale difensivo capace di impostare l'azione e Terzi lo ha dimostrato sempre in questi anni quattro anni. La settimana ventura le parti si rivedranno per mettere nero su bianco: salvo sorprese sarà ancora lui a guidare il reparto difensivo anche per la stagione 2019-2020.