Capitan Terzi prova a recuperare, Crivello e De Col sono out

La Spezia - Più facile vederlo in panchina anche contro l'Ascoli, ma Claudio Terzi è comunque già tornato a lavorare con i compagni a metà settimana. Il capitano degli aquilotti - 150 presenze per lui con la maglia bianca - oggi ha lavorato normalmente saltando la partitella finale per non rischiare nei contrasti. Si chiude la settimana a porte aperte dello Spezia di Pasquale Marino con Crivello e De Col che si aggiungono alla lista degli indisponibili insieme ad Acampora e Bidaoui. Stagione finita per Mastinu e Erlic. Aggregati i giovani Abdullahi, D'Eramo, Figoli, Marinari e Morachioli.