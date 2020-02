Capitan Pagliarulo: "Fato tutto, hanno trovato pochi spazi

La Spezia - Mancava da tanto tempo Luca Pagliarulo ma insieme ai compagni di reparto l'esperto capitano del Trapani è riuscito a limitare il tridente d'attacco aquilotto, capace di affondare soltanto una volta, nel finale con il tiro di Ricci fermato da Carnesecchi, oltre al gol di Gyasi: "Oggi era difficile, tutti sapevamo come giocano loro e soprattutto come siamo arrivati qui. Ma siamo stati bravi a contrastare il loro palleggio, riuscendo ad andare in vantaggio. Poi i legni, le ripartenze, abbiamo dato tutto e loro infatti hanno trovato pochi spazi. La continuità dei risultati in B è fondamentale, purtroppo per gran parte dell'annata non c'è stato questo riscontro e anche i risultati non ci hanno aiutato in quelle giornate in cui invece meritavamo altro. Se riusciamo a fare cose simili ad oggi ce la giochiamo".