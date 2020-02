Caos Trapani, il club scarica i giocatori: "Prestazione indegna"

La Spezia - E' il momento delle scuse nei confronti dei tifosi via comunicato. Come il Livorno, anche il Trapani emette una nota per chinare il capo di fronte alla piazza dopo il pesantissimo 5-0 subito nell'ultimo turno contro l'avversaria diretta Cremonese. "I sacrifici e la dedizione dei tifosi, molti oggi presenti allo Zini, oltre che di una città intera, i sacrifici e gli impegni, assunti e tutti mantenuti, dalla Società per garantire 'la continuità aziendale' non meritavano una prestazione così indegna - le parole durissime nei confronti dei ragazzi di Castori - Ci si aspettava, dunque, ben altro dalla gara piuttosto che un atteggiamento inaccettabile per chi indossa una maglia che da 115 anni ha alle spalle una lunga storia di lotta, sacrificio e passione. Esattamente ciò che è mancato oggi a chi è sceso in campo. Pertanto, nei prossimi giorni, verranno assunti provvedimenti straordinari, i più risoluti, verso la squadra". Firmato "La Società Trapani Calcio". Quali provvedimenti si capirà nelle prossime ore. Di certo lo Spezia troverà un ambiente incandescente sabato prossimo.