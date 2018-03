Canyoning, una passione da conoscere. A maggio il corso di primo livello

La Spezia - La scuola di canyoning "Cingolati" del Gruppo Speleologico Lunense organizza il corso di primo livello sotto l'egida della scuola Snc Aic. Mercoledì 9 maggio alle 21 serata di introduzione al corso. Informazione sui rischi associati all'attività. Abbigliamento e progressione in forra, presso la sede del Gruppo Speleo https://goo.gl/maps/4a6iNGezo9v), Via Montalbano 139/B, Stra, la Spezia. Sabato 12 prova pratica su palestra di roccia (probabilmente sul Monte Castellana, Muzzerone, Le Grazie), domenica 13 maggio , mercoledì 16 maggio alle 21 lezione teorica: "Organizzare una gita in sicurezza" e "Meteorologia", sabato 19 e domenica 20 maggio prova pratica su palestra di roccia + forra; alla sera lezione teorica su autosoccorso in forra; domenica 20 maggio: forra. Mercoledì 21 sarà la volta della lezione teorica su "nodi" e "ambiente" presso la sede del gruppo. Venerdì, sabato e domenica 25-26-27 maggio weekend di fine corso in Piemonte o Francia, con partenza il venerdì alle 18.30 dalla Spezia. L'attività formativa si conclude il sabato, domenica è fissata invece l'uscita post-corso con il gruppo.



Durante i weekend del corso si pernotterà fuori, talvolta con tenda e sacco a pelo. Le spese di vitto, alloggio e di trasferimento non sono comprese nella quota di iscrizione. Numero di partecipanti da un minimo di 5 ad un massimo di 10. Quota di iscrizione: 140€ comprensiva di iscrizione al GSLunense fino a fine anno, noleggio materiale tecnico composto da imbrago da torrentismo, trilonge con due moschettoni con ghiera, fischietto, discensore a otto con sistema di modulazione dell'attrito (oka o piranha) con moschettone base larga con chiusura a tripla sicurezza, 1HMS con ghiera, un moschettone senza ghiera, un otto di servizio con moschettone parallelo con ghiera, casco omologato. Per partecipare al corso è necessario disporre di una muta umida intera o due pezzi da almeno 5mm. Il gruppo dispone di un limitato parco mute. E' possibile affittare una muta per la durata del corso alla quota agevolata di 15€. La disponibilità della taglia non è garantita, le mute verranno assegnate osservando l'ordine di iscrizione al corso (chi primo arriva meglio alloggia). Si consiglia in ogni modo di non fare acquisti prima della serata di introduzione del 9 maggio. Per saperne di più vi consigliamo di consultare con attenzione la pagina https://www.facebook.com/events/1924933634487382/