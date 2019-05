Canottieri Velocior, un ricco fine settimana di regate

La Spezia - La Società Canottieri Velocior 1883 della Spezia è partita questa mattina alla volta di Piediluco (TR), dove si svolgerà il secondo Meeting Nazionale. Grandi aspettative sono rivolte agli atleti della Velocior 1883, che al primo Meeting hanno portato a casa un ricco medagliere, coronato dall’oro nel Quattro Senza Pesi Leggeri Maschile di Malvolti Luca, Marcellini Gianluca, Marcellini Nicolo’ e Pennucci Elia.La storica società spezzina è reduce dai Campionati Liguri “Trofeo F. Ramella”, che si sono disputati a Genova domenica 28 aprile. Il bottino di piazzamenti e medaglie anche in questo caso è stato ricchissimo. Su tutti spiccano: un oro; cinque argenti; sei bronzi. Da sottolineare che la Canottieri Velocior 1883 può vantare la Campionessa Regionale nel Singolo Ragazzi Femminile: Giada Pecunia.



Ecco tutti i risultati degli atleti bianco azzurri:

Oro nel Singolo Ragazzi Femminile con Pecunia Giada.

Argento nel Due Senza Junior Maschile con Menchelli Pietro, Raimondi Thomas; nel Due Senza Senior Maschile con Marcellini Nicolò e Pennucci Elia; nel Quattro Senza Ragazzi Maschile con Bernabò Luca, Corsini Alessio, Greco Francesco e Mascolo Daniele; nel Singolo Junior Femminile con Benvenuto Aurora; nel Doppio Junior Femminile con Benvenuto Aurora e Dughetti Chiara.

Bronzo nel Singolo Ragazzi Maschile con Peghini Marco; nel Doppio Cadetti Maschile con Esposito Filippo, Lucchinelli Andrea; nel Doppio Ragazzi Femminile con Greco Anna e Marsich Milena; nel Singolo Junior Femminile con Mencacci Annalisa; nel Singolo Ragazzi Maschile con Peghini Marco; nel Singolo 7,20 Allievi B2 Maschile con Rapallini Matteo.

Quarto posto nel Doppio Ragazzi Maschile con Capasso Federico, Morvillo Gianmaria; nel Singolo Junior Femminile con Dughetti Chiara; nel Quattro di Coppia Junior Maschile con Bertonati Edoardo, Boschi Nicolò, Menchelli Pietro, Raimondi Thomas; nel Quattro di Coppia Ragazzi Maschile con Landi Francesco, Rio Giovanni, Scarfì Michelangelo e Schioppo Tommaso; nel Doppio Allievi C Maschile con Mammi Christopher e Menchelli Mario; nel Quattro di Coppia Cadetti Maschile Esposito Filippo, Grossi Gabriele, Lucchinelli Andrea e Mori Biagio. Quinto posto nel Singolo Ragazzi Maschile con Mancini Lorenzo. Sesto posto nel Singolo Cadetti Maschile con Grossi Gabriele.



Altri atleti della Canottieri Velocior 1883 sono stati impegnati nel fine settimana scorso nel “Sesto Trofeo Palio Marinaro Special Olympics e UISP” a Livorno. Nella prima giornata ha visto gli Atleti confrontarsi sui Gozzi delle Cantine livornesi sulla distanza di 300 metri ad inseguimento con due giri di boa, la Canottieri Velocior ha conquistato una medaglia d'oro con Leonardo Lancia, Pino Cocco, Alessandro Lancia e Francesco Nieri, timonati da Mauro Martelli. L’Armo spezzino ha tagliato per primo il traguardo su Sportlandia 3. La Velocior ha ottenuto un Argento con Gloria Cattani, Leonardo Figlioli, Alessandro Lancia e Virginia Dalcielo, timonati da Pino Cocco; un altro Argento in gara 3 con Luca Tedeschi, Alessandro Lancia, Michele Fedi e Aldo Bertella, timonati da Pino Cocco ed in gara 4 Matteo Figlioli, Leonardo Figlioli, Andrea Ciancio e Pino Cocco, timonati da Alessandro Lancia. Domenica 28 aprile il programma ha visto gli Atleti cimentarsi nelle gare sui remoergometri dove Francesco Nieri e Michele Fedi hanno raggiunto nelle loro rispettive finali la medaglia d’Oro; un Argento per Andrea Ciancio; un Bronzo per Luca Tedeschi e Aldo Bertella e ottimi piazzamenti per Virginia Dalcielo, Gloria Cattani e Leonardo Lancia. Nella Staffetta Unificata 4 la Società spezzina ha ottenuto un ottimo terzo posto. Alla manifestazione in calendario nazionale erano presenti le Società oltre alla Canottieri Velocior, la Reale Società Canottieri Tevereremo Canottieri Lazio di Roma, Sportlandia Livorno, La Missione Sportiva Sarzana e Canottieri San Miniato. Si ringrazia per la collaborazione e supporto alla trasferta l'associazione Orsa Minore.



Per essere sempre aggiornati sulle attività agonistiche e non solo della Velocior 1883, cliccare “mi piace” sulla pagina Facebook “Canottieri Velocior 1883 asd” oppure visitare il sito web www.velocior1883.it .