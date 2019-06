Canottieri Velocior, è tempo di campi estivi

La Spezia - Torna il Campus Estivo proposto dalla società di canottaggio Canottieri Velocior 1883 per tutti gli sportivi compresi tra i 10 e i 13 anni. La storica società sportiva spezzina, come ogni anno, organizza da giugno un ricco programma di uscite in barca, attività fisiche e tanto altro, volendo far conoscere sempre di più il canottaggio e il mondo che ruota intorno ad esso. Sarà un modo per passare un periodo immersi nel nostro mare e nel canottaggio, intrattenendo e facendo divertire i ragazzi, che vi parteciperanno. Sono stati programmati tre periodi di attività: da lunedì 17 a venerdì 21 giugno; da

lunedì 24 a venerdì 28 giugno; da lunedì 1 a venerdì 5 luglio con orario dalle 8,30 alle 16. Costo di iscrizione al Campus a settimana: 160 € compreso pranzo. Per chi volesse iscriversi, contattare la Canottieri Velocior 1883 ai numeri di telefono 0187 731725 e 349 0834545 oppure scrivere una mail all’indirizzo velocior1883@libero.it. Per ulteriori aggiornamenti è possibile visitare la pagina Facebook della Società “Canottieri Velocior 1883 asd”.