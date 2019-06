Canottaggio special, la Velocior protagonista ai Play the Games di Trieste

La Spezia - Con la partecipazione della Canottieri Velocior 1883 alla 4° Regata Nazionale Special Olympics Trieste per l’occasione Play the Games di Canottaggio ed Indoor Rowing Centro-Nord si conclude per il Sodalizio spezzino del Presidente Domenico Rollo una lunga stagione remiera densa di soddisfazioni sportive e di risultati anche sul piano Sociale per gli Atleti Speciali biancocelesti.

La manifestazione remiera in Terra Friulana è stata organizzata della Società Triestina Canottieri Adria, con la collaborazione della Canottieri Saturnia e la Federazione Canottaggio Friuli Venezia Giulia, ha visto la partecipazione delle Società Reale Società Canottieri Tevereremo, Circolo Canottieri Lazio, La Canottieri Velocior e dei padroni di casa della Canottieri Triestina Adria 1877, un po’ di rammarico per le numerose assenze da parte di tanti Teams.

Il lungo fine settimana vedeva in programma l’arrivo dei vari Teams nella serata di venerdi 21 con la Cena di Gala e benvenuto da parte del Presidente della Canottieri Adria Francesco Fegit ed il Presidente Regionale FIC Friuli Venezia Giulia Massimiliano D’Ambrosi.

Il giorno successivo dopo la Cerimonia di Apertura dei Play the Games e la lettura del Giuramento da parte di un Atleta Speciale della Società ospitante si iniziava con i preliminari e finali individuali maschili e femminili di Indoor Rowing e gli Atleti spezzini allenati da Rebecca Corsoni e Francesco Bernul portavano a casa rispettivamente delle proprie finali due medaglie d’oro con Andrea Ciancio e Luca Tedeschi, Argento e secondo tempo assoluto per Aldo Bertella, cosi come a salire sul secondo gradino del podio era Virginia Dalcielo e nella stessa finale ottimo quarto posto per Aurora Maggiani, nella propria Finale era Gloria Cattani a conquistare una medaglia di Bronzo, stesso metallo per Francesco Nieri. Nelle Staffette inificate per Società la Canottieri Velocior con Nieri, Bertella, Tedeschi e Gigi Pich conquistava la medaglia d’oro e in quella mista Cattani, Maggiani, Dalcieli e Pino Cocco salivano sul terzo gradino del Podio.

La giornata proseguiva per la delegazione spezzina nella visita al Castello Miramare, sempre con l’obbiettivo di coniugare lo Sport alla conoscenza del Territorio dove vengono organizzate le manifestazioni remiere ed alla sera cena e grande Festa tutti insieme presso la Società Saturnia per parlare di Canottaggio Speciale con il Presidente D’Ambrosi ed il Tecnico Nazionale Canottaggio Special Olympics Italia Paolo Ramoni.

Il giorno successivo in una splendida giornata di sole e condizioni mare ideale, il programma della mattina prevedeva le regate Special Olympic su imbarcazione Yole a quattro sulla distanza di 300 metri sul litorale di Barcola inserita nella Regata Sprint sulla distanza 500 metri dedicata alla categoria giovani sulle imbarcazioni dei singoli e doppi che si sfidavano tra Società Triestine con grande entusiasmo e divertimento. La Canottieri Velocior si presentava con tre equipaggi e nelle rispettive Finali l’Armo formato da Luca Tedeschi, Francesco Nieri, Pino Cocco e Gigi Pich con al timone Paola Bartoli si aggiudicavano la Medaglia d’Oro e per Luca Tedeschi era doppietta con la medaglia conquistata nell’Indoor Rowing, poi a scendere in acqua era l’equipaggio di Andrea Ciancio, Pino Cocco, Gigi Pich, Aldo Bertella con al timone Paola Bartoli a conquistare un grande secondo posto, ed infine Gloria Cattani, Pino Cocco, Gigi Pich, Virginia Dalcielo nella propria finale chiudevano la gara al quarto posto.

"Anche quest’anno è stata una bellissima esperienza. – esordisce Pino Cocco referente del Settore Canottaggio Speciale. – un doveroso ringraziamento a tutta la Canottieri Adria ed al Presidente FIC F.V.G. per la calorosa accoglienza e la grandissima organizzazione di questi Play the Games, un plauso ai nostri Atleti per i risultati sportivi ottenuti in questo fine settimana ma un grande e doveroso ringraziamento va a tutti i nostri Atleti che durante tutta la Stagione iniziata a settembre hanno onorato la maglia con ottimi risultati e partecipazione, non abbiamo saltato una regata in programma per onorare chi organizza e per dare l’opportunità a tutti di fare esperienze di trasferte che sicuramente aiutano i nostri ragazzi nella loro vita ed aumentare la loro autostima. – e conclude Cocco. – come non ricordare a fine stagione e ringraziare chi ci sostiene quotidianamente, la nostra gloriosa Società Canottieri con i suoi Dirigenti, Tecnici, Volontari e Soci che da anni ha sposato e sostiene il Canottaggio Speciale ed i nostri famigliari veri Sponsor delle trasferte, l’Associazione Orsa Minore che cura la parte logistica e La Croce Rossa di Follo insieme alla Associazione Su la Testa che ci fornisce i mezzi ed i volontari. Un grande lavoro di squadra che riesce perfettamente quando vediamo la gioia negli occhi dei nostri Atleti e il sorriso sui loro volti consapevoli tutti insieme di fare un lavoro importante per fare inclusione e abbattere ogni barriera Culturale in questa Società che spesso dimentica le persone non autosufficienti. Ora ci prendiamo una pausa di riposo dal canottaggio e riprenderemo i nostri allenamenti a settembre non prima di ritrovarci tutti insieme a luglio presso la Struttura della Luna Blu a festeggiare questa Fantastica stagione di risultati, emozioni e divertimento".