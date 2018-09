Canottaggio, la Velocior torna da Ravenna con un argento

La Spezia - Ripartono le regate e riprende l’attività agonistica della Società Canottieri Velocior 1883 per questa ultima parte dell’anno.



Il gruppo agonistico dei canottieri spezzini ha preso parte al Campionato di Società che si è tenuto da venerdì 21 a domenica 23 settembre a Ravenna. I vogatori bianco azzurri hanno rappresentato una delle più vecchie società sportive spezzine ottenendo un Argento nel Quattro senza Senior Maschile con Federici Giorgio Alberto, Gallotti Vittorio, Pennucci Elia e Pintus Giorgio; un Settimo posto nel Quattro di Coppia Senior Maschile con Malvolti Luca, Marcellini Gianluca, Marcellini Nicolo’ e Talamona Edoardo; un Ottavo posto nel Singolo Senior Maschile con Cespi Giulio.

Il Quattro Senza ha ottenuto l’Argento gareggiando sulla nuova barca acquistata dalla Società spezzina.



Sono rimasti ancora pochi posti disponibili per i corsi rivolti ai bimbi dai 9 anni in su che si terranno nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Questi corsi di avviamento al canottaggio porteranno i giovani partecipanti ad allenarsi divertendosi sul remoergometro, in mare e in palestra, seguiti dagli allenatori Alessandra Bonamini, Alessandra Borio, Roberto Calvi e Rebecca Corsoni, coordinati da Francesco Bernul.



Da lunedì 1 ottobre la Velocior 1883 attiverà un corso per adulti, tenuto da Roberto Corsini tutti i lunedì e i giovedì dalle 19.30 alle 20.30.



La Società Canottieri Velocior 1883 intende ringraziare Marina 3B per l’accoglienza e la collaborazione riservata ai propri equipaggi.



Per informazioni ed iscrizioni si può contattare la segreteria della società in piazzale della dogana oppure telefonare al 0187 731725 o scrivere una mail a velocior1883@libero.it sito web www.velocior1883.it.