Canottaggio: la Velocior brilla a Genova

La Spezia - Dopo mesi di lontananza dai campi di regata a causa della pandemia, gli atleti della Canottieri Velocior 1883 della Spezia hanno gareggiato alla Selezione Meeting Nazionale, che si è tenuto a Genova Domenica 7 Marzo 2021 .

Le categorie Allievi e Cadetti sono tornati in acqua e hanno riportato nel Golfo alcuni importanti risultati: due Primi posti; un Secondo posto; tre Terzi posti; un Quarto posto.



I due Primi posti sono stati ottenuti da Giacomo Guano (Allievi B2) ed Elia Lucilli (Allievi A). Il Secondo piazzamento è di Matteo Rapallini e Giovambattista Grasso, equipaggio del Doppio categoria Cadetti. I terzi posti sono di Teseo Campi e Diego Guano nel Doppio categoria Allievi B2; Leonardo Burzi nella categoria Allievi C; Matteo Rapallini, Giovambattista Grasso, Manuel Quarinto e Alessio Savarese nel Quattro di Coppia categoria Cadetti.



Grande soddisfazione è stata espressa da tutta la Società Canottieri Velocior 1883 per gli importanti risultati ottenuti a Genova nella speranza che l’attuale stato di pandemia possa dare ai giovani atleti spezzini la possibilità di affrontare i campi di regata con sempre maggiore regolarità.