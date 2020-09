Canottaggio. Tre argenti e un Bronzo per la Velocior al meeting nazionale di Corgeno

La Spezia - Torna il canottaggio italiano nei campi di regata con la ripresa della stagione agonistica del 2020 interrotta dai primi del mese di marzo.



I ragazzi della Canottieri Velocior 1883 delle categorie Allievi e Cadetti hanno partecipato a Corgeno, sul lago di Pusiano, al Meeting Nazionale Giovanile quest’anno in via eccezionale riservato alle sole società del Nord Italia.

Buoni i risultati ottenuti dai nostri sette atleti partecipanti: argento con tre equipaggi nel doppio allievi C con Giovanni Battista Grasso e Matteo Rapallini, nel doppio allievi B1 con Giacomo Guano e Nicola Neri, nel 7,20 allievi B1 ancora con Giacomo Guano. Inoltre bronzo per Mario Menchelli nel singolo cadetti e incoraggianti piazzamenti per Luca Neri e Christopher Mammi. I risultati hanno ripagato i ragazzi per gli allenamenti del periodo estivo, normalmente dedicato al recupero in vista della stagione dell’anno successivo, e serviranno sicuramente da sprone per il futuro. Soddisfazione espressa anche dagli allenatori/accompagnatori Giorgio Pintus, Roberto Corsini ed il nuovo team manager Riccardo Mazzoni (presenti a Corgeno) che, insieme a Alessandra Bonamini e Paola Manea, cominceranno, a giorni, i corsi e la preparazione per la nuova stagione 2020/2021.



