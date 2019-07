Candela, Izzillo e Cauz: il Trapani pesca gli ex-Ferdeghini boys

La Spezia - Tre protagonisti di altrettante generazioni delle giovanili aquilotte che potrebbero trovarsi a giocare assieme in serie B. Il Trapani tratta in questi giorni alcuni ragazzi che hanno vestito la maglia bianca della Primavera dello Spezia negli scorsi anni e in periodi diversi. Fatta per il prestito dal Genoa dello spezzino Antonio Candela, quasi cento presenze tra Primavera, under 17 e Viareggio Cup, e poi ceduto ai Grifoni per circa 700mila euro.

Il prossimo obiettivo sembra essere Cristian Cauz, mancino già compagno dei vari Ceccaroni, Sadiq, Nura e Vignali con Fabio Gallo allenatore e uno dei titolari fino al 2015 (Final Eight di campionato persa contro la Roma) prima di essere svincolato. Oggi è del Parma, che lo ha prestato al Piacenza con cui ha sfiorato la promozione in cadetteria.

Ha invece ormai 25 anni Nicolas Izzillo, fantasista sardo che arrivò dalla Spal e che la serie B l'ha conquistata sul campo con il Pisa. Nel 2013 fu tra i protagonisti dello Spezia di Davide Cei che eliminò a sorpresa l'Inter dal Viareggio ai calci di rigore sul campo di San Giuliano Terme. Per lui tanta gavetta dopo lo svincolo: Messina, Isolaverde, Juve Stabia e infine i nerazzurri toscani per la definitiva consacrazione.