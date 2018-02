Campomorone rinuncia a partita in corso, lo Spezia chiede il rimborso della trasferta

La Spezia - E durata solo 45' la trasferta e la partita dello Spezia a Genova contro il Campomorone. Tre gol nel primo tempo, poi nella ripresa le padroni di casa, adducendo altre infortunate alla squadra titolare partita con dieci ragazze in campo e due in panchina, hanno comunicato all'arbitro che non essendoci il numero minimo per giocare rinunciavano. E, secondo quanto raccontato, se ne sarebbero tornate a casa senza neppure salutare. Ovvia l'ira delle ragazze dello Spezia, sopratutto le quattro che dovevano giocare il secondo tempo. I gol per la cronaca di Zambon, Borrello e Polese. Lo Spezia ha preannunciato reclamo per il comportamento e ha richiesto il rimborso delle spese della trasferta. Spezia: Montefiori, Trenti, Berti, Chilosi, Serban, Luciani, Polese, Gangarossa, Battolla, Zambon, Borrello. All. Marconi a Disp: Rossi, Scattina, Simonini, Vergassola, Anastasi.