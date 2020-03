Campionato Primavera 2, rinviate Spezia - Venezia e Trapani - Lecce

La Spezia - Slitta il fischio d'inizio di Spezia - Venezia. Il presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

in considerazione della situazione medico-sanitaria in continua evoluzione ha infatti disposto

il rinvio della gara del girone A che avrebbe visto impegnati gli aquilotti contro i lagunari e Trapani - Lecce (Girone B), valide per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Primavera 2 2019/2020, programmate rispettivamente per martedì 10 marzo e per sabato 7 marzo.



La nuova data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B.