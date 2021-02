Campionato Italiano Master, tante medaglie per la Rari Nantes

La Spezia - Grande successo per società Rari Nantes La Spezia al Campionato Italiano Master – fase regionale Liguria di nuoto che si è svolto nel weekend scorso alla piscina genovese della “Sciorba”. La compagine spezzina, capitanata e allenata da coach Matteo Benini, in una cornice senza pubblico, si è confermata la prima società in provincia e la nona a livello regionale grazie ad una prestazione magistrale dei suoi nuotatori. Si sono particolarmente distinti nella competizione genovese i nuotatori Luca Raggi, vincitore di due ori, così come Marco Frascatore. Ma quello che ha funzionato è stato il collettivo che, ognuno per propria parte, ha consentito di ottenere un risultato di tutto rispetto convalidando la società dilettantistica spezzina una delle migliori realtà nel panorama regionale. Sono state, infatti, 16 le medaglie vinte (10 ori, 5 argenti, 1 bronzo) con 23 partecipanti.



Quella dei Master segue l’ottima prestazione disputata dalla Rari Nantes al campionato a squadre intitolato ai "Caduti di Brema", andato in scena il week end precedente sempre "Sciorba" di Genova.



Classifica e Partecipanti:

10 ORI - 5 ARGENTI - 1 BRONZO



ORI: RAGGI LUCA (2) - RAGGI GIULIA - CASO FEDERICO - MOZZACHIODI ELIA - GIUMELLI ALESSANDRO - MARCO FRASCATORE (2) - FERLAZZO ENRICO - ROSETTANI STEFANO



ARGENTI: ANNA PASQUALI - GRAVATI NICHOLAS - RUGGERI ALICE - FERLAZZO

FRANCESCA - AMADIO FRANCESCO



BRONZO: AMADIO FRANCESCO



PARTECIPANTI: VINCENZO MARINO - PIERO CASCIARO - CRISTIAN LOMBARDO - MARZIA MAINERI - EURO CANU - LUCA DELLA TORRE - FRANCESCO ZELLI JACOBUZZI