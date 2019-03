Campionati italiani di rafting, a Brugnato conferme per gli equipaggi dell’Alto Adige

I team veronesi si impongono nelle categorie Senior Maschile e Cadetti

La Spezia - La gara di Discesa sul fiume Vara nell’entroterra di La Spezia con difficoltà di II e II grado distribuite lungo il percorso di 5,2 km dalla località Cà di Vara a Brugnato ha chiuso la seconda tappa del 32° Campionato Italiano Rafting.

L’appuntamento, valido per l’assegnazione della Coppa Italia 2019 e indetto dalla Federazione Italiana Rafting per l’organizzazione del Centrosportavventura A.S.D. di Brugnato (La Spezia), ha raccolto nelle due giornate di gare 33 equipaggi.

Dopo la gara della specialità RX (il match race del rafting) disputata sabato, la prova di Discesa ha confermato i risultati della prima giornata con l’equipaggio del DRD4 Team di Merano (Bolzano) vincitore in entrambe le prove nella Categoria Senoi Femminile. Stesso risultato nella Junior Maschile con due primi e vittoria in classifica generale dell’equipaggio dello S.V. Sterzing di Vipiteno (Bolzano) mentre nella Categoria Atleti non Agonisti il Rafting Adventure Südtirol di Rablà in Val Venosta, sempre in provincia di Bolzano, pur vincendo in classifica generale ha dovuto lasciare la prima piazza della Discesa all’equipaggio del KE Rafting di Demonte (Cuneo).

Hanno invece dominato in entrambe le specialità il team del Canoa Club Pescantina (Verona) primo nella Senior Maschile, e quello del Canoa Club Verona, vincitore nella Categoria Cadetti.



I prossimi appuntamenti della stagione agonistica della Federazione Italiana Rafting spaziano in tutta Italia. Il 6 e 7 aprile si corre a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, sulle rapide del Lao, mentre il 9 aprile è il momento del Campionato Studentesco Scuole Secondarie di primo grado della Lombardia, selezioni per il Trofeo CONI 2019, che si terrà sul Ticino per l’organizzazione del Club Aqqua Canoa e Rafting di Vigevano, Pavia.



Il calendario e tutte le informazioni sull’attività della Federazione Italiana Rafting sul sito: www.federrafting.it e alla pagina Facebook