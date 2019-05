Campionati italiani assoluti di Fight 1. Brilla la stella della Virtus

La Spezia - Si sono svolti a Pescara i campionati italiani assoluti di Fight 1 nei giorni scorsi, lo Sport Club Virtus è stato protagonista con l’ atleta Sebastian Murea che nella specialità k1 rules Juniores contatto pieno categoria 63,500 kg conquista il titolo Italiano Assoluto di categoria.

In semifinale si confronta con l’ottimo Atleta Alessandro Francavilla del team sempre avanti Bologna: Sebastian infligge un conteggio al termine della prima ripresa con un pugno girato, disputa una seconda ripresa in crescita e si aggiudica la vittoria con verdetto a maggioranza;

nella finale incontra Fabio Leccadito del team Dojo Miura Torino; Sebastian domina tutte le riprese e vince l’incontro con verdetto unanime.

Soddisfazione in casa Virtus in modo particolare per il maestro Andellini Alessandro che per il secondo anno consecutivo porta a casa il titolo Italiano Juniores nell’occasione accompagnato dal secondo Salvatore Giummarra.

In Liguria la Virtus è la sola società a vincere nel 2019 un titolo Italiano di contatto pieno Juniores k1, e le speranze per il futuro sono di migliorare.

Lo Sport Club Virtus ringrazia tutti coloro che in qualche modo lo hanno sostenuto e lo sostengono: Sportlife abbigliamento sportivo, farmacia Gemignani Santo Stefano Magra, panifico Penna Ceparana, Watco La Spezia, Kookami bar di Sarzana.

Lo Sport Club Virtus ricorda che svolge la propria attività presso la Dimensione Fitness di Ceparana, struttura di prim'ordine che mette a disposizione attrezzature all'avanguardia e personale di supporto sia tecnico che medico, di primissimo livello.