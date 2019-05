Campionati di società al Montagna, la genovese Cavalli vola tra le siepi

La Spezia - Gare in 18 sedi di tutta Italia per la prima prova regionale dei Campionati di Società Assoluti: un weekend che apre la corsa verso gli scudetti dell’atletica, in palio a Firenze il 15-16 giugno. Nel triplo si fa avanti il finalista europeo under 23 Samuele Cerro (Enterprise Sport & Service) che incrementa di trenta centimetri il proprio limite e atterra a 16,59 (+1.5) ad Agropoli (Salerno), confermando il bel momento azzurro per la specialità, che vede anche l’esordio all’aperto di Tobia Bocchi (Cus Parma/Carabinieri), a Modena, con 16,20 (+0.9). Rientro agonistico dopo i rispettivi infortuni per gli ostacolisti delle Fiamme Oro, Paolo Dal Molin e Hassane Fofana: Dal Molin, oggi in maglia Athletic Club 96 Alperia, nei 110hs ricomincia dal 14.03 (-1.3) di Bolzano, Fofana dal 14.05 di Roma, anche per lui controvento (-1.1). A Palermo, appena tornato da un mese di allenamento in Arizona, 8:41.50 nei 3000 siepi per Ala Zoghlami (Cus Palermo/Fiamme Oro). L’azzurro Leonardo Fabbri (Atl. Firenze Marathon/Aeronautica) si migliora nel disco ad Arezzo (53,02) mentre nel martello Sara Fantini (Cus Parma/Carabinieri) apre con 65,83 a Modena. Tra gli azzurrini, ancora in crescita l’allieva Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) che nei 100hs con le barriere senior (84 cm) scende a 13.63 (+1.5), terza under 18 di sempre. Domani la

seconda giornata di gare.



La 18enne genovese Ludovica Cavalli (Trionfo Ligure) corre i 3000 siepi in 10:29.72, a cinque secondi dal personale, sulla pista del Montagna.