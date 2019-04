Campionati Regionali Individuali Silver Gam, podio per la Pro Italia

La Spezia - Ultima prova e finale dei Campionati Regionali Individuali Silver Gam domenica a Genova, in scena i migliori ginnasti con in palio i vari titoli per l’anno 2019.

La classifica finale vede Maurizio Cerchi al primo posto nella categoria LD junior 1 con ampio margine su tutti i ginnasti in questa gara.

Il ginnasta allenato dal padre Moreno Cerchi ha superato se stesso gareggiando nonostante l'infortunio riportato nella precedente gara e riesce ad affermarsi nella top dei migliori atleti junior .

A completamento della prestazione di Cerchi ottimo il risultato di Gianmaria Meucci secondo nella categoria allievi 1a fascia e quinto Riccardo Gravina, al suo esordio, allievi 2a fascia.

Ora ci avviamo verso le fasi nazionali e per i ginnasti della Pro vi saranno impegni maggiori; la paura di sbagliare nella ginnastica è tanta ma se vai convinto di dare il massimo, anche se sbagli, sai però che hai dato tutto, per ciò dobbiamo ringraziare questi atleti che si allenano con passione e che molto spesso raggiungono risultati di prestigio.