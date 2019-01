Campestre provinciale, scuole in gara. Ecco chi ha vinto

La Spezia - Bella mattinata di sport nel magico impianto sportivo del "Montagna" invaso da oltre 400 alunni in rappresentanza di molti istituti della provincia per contendersi il titolo provinciale di corsa campestre. Una festa di colori, sorrisi, emozioni che per presenza di atleti e genitori ha riportato l'atletica protagonista come non accadeva da molti lustri.

Merito sia del lavoro degli insegnati di ed. motoria,dell'entusiasmo degli alunni,della collaborazione dei genitori che di una efficiente organizzazione tra giudici, personale sanitario e volontari il tutto magistralmente coordinato dalla referente di educazione motoria del Miur la prof.ssa Giovanna Agnolucci. Molte le gare in programma dalla categoria ragazzi/e (prima media), cadetti/e (2-3 media), allievi e juniores (superiori).



Dettaglio gare

junior maschi 1 Bonazzi Paolo (Cardarelli), 2 Del santo Manuel (Pacinotti), 3 D'Imporzano Matteo (Cardarelli)

Junior femmine 1 Domenichini Licia (Cardarelli), 2 Pettirosso Sara (Costa), 3 Maddaleni Irene (Costa)

titolo juniores maschile al Cardarelli e femminile al Liceo Costa



Allievi

1 Angelini Fiorenzo (Itis),2 Scapazzoni Lorenzo (Pacinotti), 3 Pucci Denny (Fossati Da Passano)



Allieve

1 Panettieri Emma (Costa), 2 Rebecchi Nina (Costa), 3 Tendola Ilaria (Parentucelli)

Titolo squadre allievi al Pacinotti e titolo allieve al Costa.



Cadette

1 Fenelli Lucrezia (Pellico), 2 Guzzoni Martina (Pellico), 3 Rossi Giada (Castelnuovo M.),4 Ratti Marzia (S.Stefano M.), 5 Ciampi Francesca (Formentini)

Titolo squadre cadette alla Pellico (14 p) 2 Formentini/Fontana (54p) 3 Arcola/Ameglia (55p)



Cadetti

1 Sciuto Mattia (Pellico), 2 Campana Alessandro (Riccò del Golfo), 3 Piccioli Mattia (Pellico), 4 Giangregorio Niccolò (Piaget/Alfieri) 5 Salvetti Giacomo (Lerici)

Titolo a squadre cadetti alla Pellico (10p), 2 Piaget/Alfieri (27p), 3 Lerici (27p)



Ragazzi

1 Menghini Sentayehu (Pellico), 2 Corrado Samuel (Cervi Favaro), 3 Emovon Brandon (Piaget/Alfieri),4 Carino Lorenzo (Piaget/Alfieri), 5 Zazzera Alessandro (Pellico)



Ragazze

1 Irbetti Elena (Favaro), 2 Negri Asia Follo, 3 Cocchi Vittoria (Favaro), 4 Carbone Victoria (S.StefanoM.) 5 Trenti Ginevra (Lerici). Le prime due squadre classificate nelle categorie cadetti/e e allievi/e accederanno alla fase regionale in programma a Imperia il 14 febbraio.