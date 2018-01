Calciomercato, l'ex aquilotto Nura sceglie Perugia. Sadiq al Breda

La Spezia - Abdullahi Nura lascia la Roma e firma un accordo col Perugia. L'ex talento aquilotto, ceduto a peso d'oro due anni fa ai capitolini da Guido Angelozzi, passa in prestito agli umbri per tentare di costruirsi un nuovo futuro dopo un inizio davvero promettente, l'infortunio al crociato e i problemi al cuore poi fortunatamente risolti. Per lui è l'anno zero e il Perugia l'ha spuntata sul Foggia, altro club che aveva messo gli occhi sul terzino nigeriano. Anche l'altro ex aquilotto nigeriano cambia casacca. Sadiq Umar torna alla Roma dal prestito al Torino e, sempre a titolo temporaneo, passa al Nac Breda, in Olanda. Anche da lui la Roma si attende la maturazione dopo sole 16 partite disputate in due anni e mezzo, contando gli ultimi due fra Bologna e Torino.