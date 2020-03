Calcio, si valuta la sospensione dei campionati

La Spezia - Si valuta in queste ore lo stop ai campionati di calcio. Dopo il tweet di ieri sera del presidente dell’asso calciatori Damiano Tommasi, oggi il ministro dello sport Spadafora Si è apertamente schierato per la sospensione dell’attività professionistica. Momenti quindi di grande incertezza che riguardano anche lo Spezia, che in questi minuti si prepara a lasciare l’albergo sede del ritiro per raggiungere lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La certezza di scendere in campo però non c’è, il contrordine della Figc e della Lega potrebbe arrivare nei prossimi minuti. Una situazione paradossale come quella che ha riguardato Spezia-Pescara di mercoledì scorso, ultima partita giocata porte aperte prima dell’entrata in vigore del primo decreto che stabiliva le misure restrittive per affrontare l’emergenza virus. Intanto il calcio d'inizio di Parma-Spal è stato posticipato dalle 12.30 alle 13.45.



A.BO.