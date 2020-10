Calcio e Covid, Italiano: "Mi auguro che la situazione migliori e si possa continuare"

La Spezia - Mentre si fa sempre più concreta l'ipotesi di un nuovo lockdown, alla luce dell'aumento esponenziale dei contagi, la Serie A va avanti. Almeno per questa giornata che domani metterà di fronte lo Spezia e la Juventus. Una gara che in una situazione di normalità avrebbe avuto una cornice sicuramente all'altezza della situazione ma che invece si giocherà con spalti deserti e l'impressione che possa l'ultima prima di un nuovo stop. “Mi auguro che non ci si debba fermare come sucesso nei mesi scorsi – ha osservato oggi mister Italiano alla vigilia della sfida – noi del mondo del calcio stiamo facendo il possibile per cercare di rimanere isolati e ridurre al minimo i contagi. Chiaramente – ha proseguito – questa situazione non è facile per nessuno e mi auguro che si vada avanti perché non è semplice tornare a quello che abbiamo vissuto durante il lockdown con tutte le difficoltà che ha comportato. Mi auguro che la situazione migliori e che si possa continuare”.