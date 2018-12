Calaiò ha scontato la squalifica e la serie B lo vuole ancora

La Spezia - La squalifica scade il prossimo 31 dicembre e Emanuele Calaiò piace già a diverse squadre in serie B. Più o meno a tutte quelle che hanno problemi con il gol. L'attaccante ex Parma, squalificato fino a fine anno per l'sms mandato a Filippo De Col prima di Spezia-Parma del maggio scorso, è pronto a tornare in campo per giocare ancora da protagonista in cadetteria. Su di lui ci sarebbero il Brescia, il Padova e la Salernitana ma anche il Monza di Silvio Berlusconi in serie C.