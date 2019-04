Calaiò da forfait, Gregucci si affida al gigante Djuric

La Spezia - Niente da fare per Emanuele Calaiò. L'attaccante siciliano non ce la fa a recuperare per domani sera e non rientra tra i convocati di mister Gregucci. La Salernitana è in viaggio questo pomeriggio per raggiungere il ritiro con un Jallow in più e un Lopez in meno, squalificato dal giudice sportivo. In difesa i granata recupero Perticone.