Calabro: "Vorrei il Carpi mettesse in campo la mentalità che ho io"

La Spezia - "La squadra non è piaciuta a nessuno, a me per primo. Ma quando li vedo lavorare durante la settimana le sensazioni sono sempre positive. Contro lo Spezia dobbiamo fare alcune cose meglio di come le abbiamo fatte contro lo Spezia". Antonio Calabro siede su una panchina che scotta dopo la sconfitta contro il Novara alla prima di ritorno. Il Carpi stenta in attacco e ultimamente concede sempre qualcosa in difesa. "Mbakogu, Verna e Brosco? Qualcuno è migliorato, qualcuno è peggiorato. Abbiamo 24 ore per valutare in particolare Brosco", dice il tecnico nella conferenza pre-partita.

"Lo Spezia nelle ultime cinque partite non ha subito gol e ne ha segnati quattro. Viaggia a 2,20 punti a partita e pensate che il Palermo capolista ha viaggiato a 1,80. Questo dice sulla formazione che andiamo ad affrontate, oltretutto si sono rinforzati sul mercato. Mi aspetto però che il Carpi scenda in campo con la testa giusta, questa è la chiave per affrontare lo Spezia. Vorrei che la squadra mettesse in campo la mentalità che ho io".

Il colpo invernale degli emiliani è Melchiorri, reduce da un infortunio. "Ha fatto tutto in settimana e sta dando continuità. Insieme a Mbakogu? Se posso li metto assieme anche in partitella. Sfrutto tutte le situazioni per farli conoscere, hanno caratteristiche diverse e si possono sposare se la squadra li sostiene. Pessina? Difficile fare un nome per lo Spezia, perché fanno risultati di squadra e i numeri lo testimoniano".