La Spezia - Pur con il Cagliari favorito non viene dato per spacciato dai bookmakers lo Spezia che domani affronterà i rossoblu a domicilio. La vittoria dei padroni di casa oscilla infatti fra il 2.15 e il 2.28 mentre l'affermazione aquilotta è data fra i 3.30 e i 3.50. Quota abbastanza alta anche per il pareggio che conferma dunque l'esito non scontato della gara, l'X va infatti dai 3.20 ai 3.45.