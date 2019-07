Cadimare davanti a Canaletto ma che duello fra i rivali di sempre!

La Spezia - Messa in dubbio da una mattinata da tregenda, si è svolta in realtà senza intoppi la prepalio in programma quest'oggi nello specchio acqueo antistante l'abitato di Fezzano. Come sempre in acqua sono entrati innanzitutto gli armi femminili con vittoria del Fossamastra su Le Grazie di pochi centesimi, mentre San Terenzo è sul podio ma staccato di quasi 4'': otto complessivamente gli armi in acqua. Non c'è storia invece per quel che concerne la gara junior con l'affermazione di Muggiano che rifila quasi 3'' al Portovenere, secondo, davanti al Cadimare con Marola quarto e staccatissimo. Infine la gara senior con il successo di Cadimare in un eroico testa a testa contro i rivali di sempre del Canaletto: 69 centesimi sul traguardo distanziano giallorossi e bianconeri che lasciano un vuoto incolmabile dietro di loro: l'armo di casa, Fezzano, chiuderà a circa 7'' di distanza. Un'enormità.



Femminile:

1) Fossamastra 5’48”79

2) Le Grazie 5’49”05

3) San Terenzo 5’53”95

4) Cadimare 5’54”71

5) Porto Venere 5’59”81

6) Canaletto 6’02”62

7) Crdd 6’08”23

8) Venere Azzurra 6’10”78



Junior

1) Muggiano 5’31”41

2) Porto Venere 5’34”10

3) Cadimare 5’34”35

4) Marola 5’40”97

5) Le Grazie 5’42”74

6) Fossamastra 5’47”99

7) Fezzano 5’48”73

8) Canaletto 5’49”04

9) Crdd 5’49”88

10) San Terenzo 5’51”51

11) Lerici 5’54”38

12) Tellaro 6’00”85



Senior

1) Cadimare 11’18”20

2) Canaletto 11’18”89

3) Fezzano 11’25”01

4) Fossamastra 11’27”12

5) Le Grazie 11’27”43

6) Marola 11’28”94

7) Porto Venere 11’33”92

8) Muggiano 11’36”77

9) Tellaro 12’08”53

10) San Terenzo 12’10”62

11) Venere Azzurra 12’14”55

12) Lerici 12’17”99

Crdd ritirato