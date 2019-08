Cadimare, Canaletto e Fossamastra sugli scudi. Anche Spezia sogna un Palio per sé

La Spezia - E' il momento più atteso dalla gente delle borgate del Golfo. Archiviate le vittorie de Le Grazie tra le donne e del Muggiano tra i ragazzi, la Morin attende il verdetto più atteso, quello del Palio dei grandi. Un golfalone è stato consegnato dal sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani, il secondo dal sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Per il momento l'unico primo cittadino a bocca asciutta è quello del capoluogo, Pierluigi Peracchini. Le speranze di equilibrare i conti sono riposte nei vogatori di Cadimare, Canaletto e Fossamastra i primi tre equipaggi della classifica del Trofeo Palio del Golfo, calcolata con i risultati delle prepalio. I cadamoti sono stati in grado di vincere cinque volte (compresa l'ultima, domenica scorsa), due le affermazioni dei canarini, una sola per gli azzurri capaci però di finire quasi sempre sul podio. Vincente in una occasione anche il Fezzano che si propone come ousider grazie alla costanza dimostrata nel corso della stagione.



La Morin dirà chi ha ragione.