COSI' C'E' ANCORA PIU' GUSTO, LO SPEZIA E' SECONDO!

La Spezia - SPEZIA-CREMONESE 3-2

Marcatore: 27'pt Claiton; 11'st Maggiore, 26'st Di Gaudio, 39'st Nzola; 42'st Valzania



SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza; Acampora (23'st Bartolomei), Ricci M., Maggiore; F. Ricci (15'st Galabinov), Nzola, Bidaoui (23'st Di Gaudio). A disp. Krapikras, Desjardins, Vignali, Ramos, Mora, Di Gaudio, Mastinu, Gudjohnsen, Reinhart. All. Italiano



CREMONESE (4-3-2-1): Ravaglia; Crescenzi, Claiton, Bianchetti, Migliore; Arini, Gustafson, Deli (17'st Valzania); Piccolo (10'st Piccolo), Celar; Ceravolo (23'st Ravanelli). A disp. De Bono, Volpe, Valzania, Boultam, Ciofani, Gaetano, Palombi, Castagnetti, Zortea, Terranova, Parigini. All. Rastelli



Arbitro: Jean Luca Sacchi di Macerata

Assistenti: Andrea Tardino di Milano e Domenico Palermo di Bari

Iv Uomo: Nicolò Baroni di Firenze

Ammoniti: M. Ricci, Capradossi, Deli, Piccoli, Claiton, Ravanelli

Recupero: 1'(pt)

Spettatori: 6500 circa (2577 paganti + 3751 abbonati)



PRE-PARTITA

20.33 - Umido ma non freddo e terreno in perfette condizioni quello di Viale Fieschi. Bisogna confermarsi, per compiere quel salto che spacchi una buona volta la graduatoria, ancora maledettamente ristretta. I bianchi ci proveranno contro una delle squadre più forti della categoria, al di là della posizione di classifica: nell'undici dei lombardi, stasera in un inconsueto completo giallo, anche tre ex importanti come Migliore, Bianchetti e Piccolo.



20.45 Tanta sostanza in campo, la Cremonese è in perfetto stile rastelliano. Italiano opta per un turnover moderato, anche perché sabato siamo di nuovo qui per la gara con l'Ascoli: pacchetto difensivo confermato, regia affidata a Matteo Ricci, con due nuovi cursori: Acampora e Maggiore. Davanti Nzola avrà la collaborazione del rientrante Bidaoui a sinistra e di Fede Ricci sulla corsia opposta.



PRIMO TEMPO

Una notte da vivere, per provare a sognare ad occhi aperti: al "Picco" finalmente una cornice degna dell'andamento di una squadra che non perde da dieci giornate. Lo Spezia parte a mille: non passano nemmeno 2' che Maggiore si gira in un fazzoletto e scarica un destro improvviso che finirà alto sopra la traversa ma basterà ad indiavolare un tifo che già era partito oltre i decibel. Cercano l'ampiezza i ragazzi di Italiano che sulle fasce possono aver buon gioco visto il dispositivo tattico degli avversari: da una folata mancina, Marchizza calibra un bel cross al centro che supera Nzola ma trova pronto all'appuntamento Federico Ricci. Zuccata convinta ma centrale, Ravaglia vola sul posto e salva la Cremonese dopo appena 7'. Non cambia di una virgola il copione e Ravaglia è costretto a sdraiarsi sul suo palo per togliere dal sacco un cross di Ferrer, deviato pericolosamente da Migliore: è un monologo, da subito. La risposta della Cremonese avviene per vie centrali dove Rastelli ha uomini e qualità: al 10' la penetrazione di Piccolo è efficace, molto meno il suo sinistro, accolto da Scuffet senza alcuna paranoia.



Rigore enorme, non lo vede. Poi Nzola incoccia la traversa. E' un monologo.

Cremonese piantata, regala il possesso e non muove i terzini: è proprio sulle corsie esterne che lo Spezia può creare quella superiorità numerica che nelle scorse partite ha portato al gol. Al 14' il primo 'x file' della gara che fa saltare in aria la Ferrovia e l'intero stadio: sull'ennesima sortita offensiva lo Spezia reclama un rigore, che si dimostra palese già a velocità normale, per un tocco di braccio su un cross di Bidaoui. Sacchi è a due metri ma incredibilmente lascia giocare. Quello dello Spezia è un forcing asfissiante, la Cremonese barcolla visibilmente ad ogni sfuriata e non trova pace per prendere campo. Piace un sacco questa squadra anche quando la palla è fra i piedi degli avversari: in tre-quattro giocatori portano il pressing già sulla trequarti altrui. Peccato che su un contropiede Fede Ricci pasticcia su un dribbling di troppo: bastava scaricarla su Ferrer. Idem dalla parte opposta Bidaoui che si ritrova davanti a Ravaglia ma perde l'attimo per la battuta. Al 21' colossale l'occasione aquilotta su una penetrazione di Acampora che chiede ottiene il triangolo con Ricci ma non arriva sul passaggio di ritorno, perfetto invece per Nzola che col sinistro cerca il sette ma trova l'incrocio dei pali. Applausi e disperazione, la stessa del 24' quando Capradossi tutto solo non impatta la palla con la testa a due metri dalla porta. Sei occasioni da gol, ma la palla non entra.



Lo Spezia "sente" lo svantaggio, la Cremo si mette dietro e chiude tutto.

A spezzare la furia bianca, una mezza occasione propiziata da Piccolo che dalla destra crossa al centro, trovando Scuffet pronto alla deviazione in presa bassa. E' però solo il preludio al gol ospite che avviene un minuto dopo: la traversa di Arini che colpisce di prima intenzione, finisce sulla testa di Clation per il più facile del tap-in ma in leggero fuorigioco. L'arbitro, autore di un pessimo primo tempo anche negli episodi di routine, guarderà a lungo il guardalinee che tuttavia non fa una piega e corre verso il centrocampo: secondo lui il gol è regolare e lo Spezia va sotto dopo venti minuti di accademia. Il gol si fa sentire, lo Spezia si innervosisce innestando la miglior situazione possibile per Rastelli che con questo sistema psico-tattico è tornato a casa tante volte con l'intera posta: il cartellino giallo a Capradossi è il manifesto di questo momento sfavorevole.



SECONDO TEMPO

Con una Cremonese chiusa a doppia mandata, penetrare è molto più difficile: eppure basterebbe un lampo per cambiare l'inerzia mentale perché dal punto di vista delle giocate lo Spezia riparte da dove aveva lasciato. Stupendo lo spiovente di Ferrer dopo appena 3' che cade nell'area di rigore proprio dove si era tuffato Acampora che colpisce col sinistro a pochi passi dalla porta ma alza troppo la mira. Due minuti dopo ancora un'occasione clamorosa e secondo legno della gara: questa volta il siluro è di Maggiore che con il destro colpisce con violenza e precisione trovando però la respinta del palo, grazie all'intervento di Ravaglia con la punta delle dita, decisivo perché altrimenti sarebbe andata dentro. La resistenza della Cremonese salta finalmente al minuto 11 subito dopo che Piccolo lascia il campo fra i fischi impietosi dei suoi ex tifosi: Maggiore tiene viva una palla complicata, Federico Ricci la lavora e la serve lungo linea a Nzola che stoppa a seguire vince il corpo a corpo con Bianchetti e si presenta davanti a Ravaglia che gli esce sui piedi ma sulla sfera vagante Maggiore tiene il piede caldo e insacca fra una selva di difensori proni alla traiettoria. Viale Fieschi si libera di un incubo, lo Spezia ha pareggiato!



Dentro Gala e Bartolomei. Di Gaudio assaggia il Picco e lo fa saltare in aria: 2-1

Italiano si prende il pari ma non si accontenta: vuole i centimetri e le sponde di Galabinov, rinunciando alla velocità di Ricci ma dando a Nzola un compagno di reparto con cui dialogare in modo diverso. E al 21' i due si trovano subito con Galabinov che usa tutta la forza che ha per scaricare a rete il suo sinistro, pur da posizione piuttosto angolata: Ravaglia usa i pugni e salva i suoi. In area gialla è una giungla fittissima, dove Galabinov si fa subito rispettare e per poco su una torsione non trova il pertugio per infilare Ravaglia. Rastelli teme l'uno due, la Cremo arriva perfino a togliere l'unico attaccante di ruolo che ha, Ceravolo, per inserire un altro difensore, Ravanelli. Con un sacco di tempo per provare a vincerla, Italiano gli risponde con un doppio cambio: Bartolomei e Di Gaudio rilevano Acampora e Bidaoui. Il "Picco" ha troppa esperienza per sedersi sul risultato, lo Spezia sembra ascoltare questa voglia irrefrenabile di vincere questa partita: a Galabinov basta un carrugetto per provarci, il suo destro pare un ace di Ivanisevic ma Ravaglia c'è, devia come può ma c'è Di Gaudio che col sinistro non sbaglia. A tre minuti dalla sua prima maglia bianca, l'ex Hellas è già con le braccia al cielo. Lo Spezia del secondo tempo è lo stesso della prima mezz'ora di partita ma alle occasioni mancate ha sostituito i gol. E scusate se è poco.



Nzola tris ma Valzania accorcia subito. Recupero interminabile ma non c'è beffa.

C'è voglia di chiuderla, non si sa mai contro una squadra tignosa come la Cremonese, ma c'è anche bisogno di prendere un po' di respiro. Per la verità gli ospiti hanno già esaurito le sostituzioni e non hanno attaccanti in campo ma una mischia, un errore personale può vanificare tutto: è in contropiede che si può uccidere la gara e sarà ancora una volta Ravaglia ad immolarsi sul piatto di Di Gaudio, arrivato al tiro in modo simile alla situazione del gol. Ti attendi un finale di fisiologica sofferenza ma lo Spezia prova ad evitarlo alle coronarie dei suoi tifosi: non serve il bello stile a Nzola per battere il povero Zavaglia con una zuccata sporca ma efficace sull'ennesimo calcio d'angolo di questo secondo tempo. Gara finita? Nemmeno per sogno, non si tratterebbe dello Spezia, del Picco e di Rastelli. E' Valzania al 41' ad inventarsi un proiettile imparabile per Scuffet: un gran gol quello del nuovo entrato. La Cremo ci prova, lo Spezia è stanco e rischia tanto anche perché nei 5' di recupero non si riesce a gestire un pallone e il fallo preso da Matteo Ricci suona come un sospiro di sollievo collettivo. Lo Spezia finisce sulle ginocchia ma con dieci giocatori che tutti insieme fanno la fase difensiva: è la grandezza di un gruppo che ha trovato negli innesti altri interpreti del copione. E' la punizione guadagnata da Galabinov che chiude la storia, una buona volta. Avanti Spezia, secondo posto in classifica e una grande notte che nessuno può rovinare. Una notte indimenticabile.