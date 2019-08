CINQUINA DI COPPA, TRASCINATI DAI GEMELLI

La Spezia - SPEZIA-PRO PATRIA 5-0

Marcatore: 16'pt Gyasi, 25'pt Gudjohnsen, 8'st Ricci F., 18'st Ricci M., 47'st Delano



SPEZIA (4-3-3)

Krapikas; Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Bartolomei (23'st Maggiore), Ricci M., Mora; Ricci F., Gudjohnsen (44'pt Delano), Gyasi (30'st Galabinov). A disp. Desjardins, Barone, Acampora, Marchizza, Galabinov, Awua, Bastoni, Benedetti, Erlic, Buffonge. All. Vincenzo Italiano.



PRO PATRIA (3-5-2)

Tornaghi; Battistini, Lombardini, Boffelli; Spizzichino (20'st Molnar), Fietta, Galli, Bertoni, Pedone; Defendi (27'st Palesi), Parker (38'st Mastroianni). A disp. Angelina, Marcone, Brignoli, Cottarelli, Gholdi, Molinari, Ferri. All. Ivan Javorcic.



Arbitro: Simone Sozza di Seregno

Collaboratori: Edoardo Raspollini di Livorno e Andrea Zingarelli di Siena

Iv Uomo: Davide Ghersini

Recupero: 3'(pt), 3'(st)

Spettatori: 1500 (1033 paganti)

Incasso: 7871

Ammoniti: Bertoni, Vignali



PRE-PARTITA

17.45 - Sotto un cielo perfettamente azzurro e un caldo quasi insopportabile, lo Spezia ospita la Pro Patria di Ivan Javorcic ad una settimana dalla sconfitta in amichevole contro la Sampdoria. Fedele al 4-3-3, Vincenzo Italiano vuole una vittoria per passare il turno e conquistare il "Mapei": nel quarto turno chi quest'oggi avrà ragione, andrà a sfidare il Sassuolo di De Zerbi. Due variazioni rispetto al derby: Capradossi e Gyasi nell'undici titolare, in luogo di Marchizza e Delano.



17.57 - Squadre in campo, al "Picco", c'era da aspettarselo, si gioca fra gli intimi: la scelta di giocare alle 18, dovuta al concerto di Gabry Ponte in programma questa sera, ha tenuto lontano parecchia gente. Spezia in completo interamente bianco, Pro Patria in maglia e calzettoni verdi con pantaloncini bianchi, Arbitra il signor Simone Sozza di Seregno.



PRIMO TEMPO

Con il mercato ancora aperto e due settimane scarse alla prima campanella del campionato, lo Spezia cerca conferme nella prima sfida stagionale, secondo turno della Coppa Italia Tim: al cospetto di una Pro Patria che vuole essere protagonista del proprio girone di serie C, Terzi e compagni cercheranno automatismi e gol per guadagnarsi il passaggio del turno e andare a sfidare il Sassuolo. Inizio di gara godibile, su ritmi discreti e con entrambe le squadre in campo desiderosi di muovere la palla, di giocare al calcio in modo corale insomma. Terzini alti come vuole Italiano e squadre tutto sommato corte, con qualche errore di troppo nella misura del passaggio. Malgrado tutto il risultato non tarderà più di tanto a sbloccarsi: corre infatti il 16' quando alla prima verticalizzazione un po' più convinta, i bianchi passano. Nell'orchestrina mediana di Italiano, Bartolomei ha il tempo per pensare di premiare il movimento senza palla di Federico Ricci che correndo sulla mancina, preferisce rientrare sul sinistro ed appoggiarsi di nuovo all'ex Cittadella che dalla tre quarti scodella una palla al centro sui piedi di Gyasi che gode di un ottimo controllo grazie al quale riesce a mettere davanti il corpo e tagliare fuori l'ultimo difensore, per poi piazzarla alla sinistra di Tornaghi.



In nove minuti due gol: apre Gyasi, raddoppia Gudjohnsen.

Il gol dona più convinzioni alla squadra di casa che si mette a fare giropalla e sei minuti dopo torna dalle parti di Tornaghi: è svelto lo Spezia a ripartire ancora una volta con Gyasi che una volta entrato in area di rigore, invece di servire al centro Gudjohnsen, si intestardisce su un ultimo dribbling che non impressiona Battistini. Il 2-0 aquilotto è roba di minuti e avviene in scioltezza: al 25' Gudjhonsen si libera infatti con eleganza di una marcatura a centrocampo, serve Gyasi sulla sinistra che gli restituisce la palla pochi metri più avanti, permettendo all'islandese di metterci la zampa e siglare quindi il secondo gol. Alla mezz'ora si desta improvvisamente la Pro Patria con un'incursione per vie centrali che si concluderà con il piattone di Pedone su cui Krapilas mette piedi, corpo e un po' di fortuna. Risultato favorevole ma Spezia che continua a correre e a portare pressing con necessari aggiustamenti sulle fasce che verranno col tempo.



Lo Spezia gestisce il vantaggio, Gudjohnsen si fa male e abbandona.

L'azione parte sempre dalla difesa, alla ricerca di spiragli: così fu con Marino, allo stesso modo oggi con Italiano. Bartolomei e Mora hanno fisicità e dinamismo, malgrado la preparazione, i fratelli Ricci sembrano invece un po' più fuori dalle rispettive pertinenze. Nel finale di tempo, mentre il sole non molla proprio mai, si rischia qualcosa di troppo su uno scavetto di Terzi che Defendi intercetta nel cuore dell'area, ma solo per un attimo. Il primo tempo si concluderà con due occasioni, una per parte: prima la bella giocata personale di Federico Ricci che vola sulla destra e a suon di serpentine si libera di Galli e Boffelli per poi concludere sul primo palo, ma fuori dallo specchio. Poi la capocciata di Pedone che, arrivato di gran carriera dalle retrovie, alza troppo la mira su uno spiovente di Spizzichino che aveva tagliato fuori tutta la difesa. Gudjohnsen dovrà abbandonare prima del riposo per un colpo patito qualche minuto prima, tocca a Delano sostituirlo con Gyasi spostato in posizione di punta centrale.



SECONDO TEMPO

Si riparte dalla bella verticalizzazione con cui Ricci Matteo innesca Delano la cui conclusione non è però all'altezza delle premesse. Il sole agostano molla finalmente il colpo dietro la collina dei Buggi, lo Spezia riparte da dove aveva lasciato, "convinto" dagli urli di Italiano che negli spogliatoi ha voluto chiarire ai suoi quello che non ha gradito nei primi 45'. Non è il caso insomma di abbassare i ritmi e tirare i remi in barca anche solo per non fare arrabbiare il mister. Mister che, insieme ai tifosi di casa, applaudirà l'azione con cui lo Spezia fa tris: al minuto 9 Mora intuisce la voglia di profondità di Delano che ha la forza per gestire il ritorno di Battistini e scarica magistralmente sui piedi di Federico Ricci che ha il tempo di stoppare la sfera, mirare il bersaglio e scaricare un destro imparabile. Credits al compagno che effettivamente gli ha servito una palla d'oro, mentre al 12' Krapikas esce dal letargo imposto dalla partita e sceglie i tempi giusti per uscire "a ragno" sui piedi di Parker a cui nasconde molto bene la porta.



Match senza storia, Matteo Ricci e un gol da cineteca.

La gara non ha più molto da dire: sul 3-0 e con questa afa non si può chiedere molto di più ai ventidue in campo. Se non di evitare infortuni stupidi a risultato acquisito e con un campionato prossimo all'apertura. In un contesto sempre più somigliante ad un allenamento, si riducono ulteriormente i ritmi e chi se la sente può divertirsi, inventarsi una giocata strappa applausi: più o meno quello che decide di regalarsi al 18' Matteo Ricci quando, una volta conquistata con grinta una palla vagante, invece di scaricarla sui compagni, decide di buttarsi dentro, arrivare ai 25 metri e far partire una parabola stupenda. Calcia con un esterno destro gonfio d'effetto che, visto dall'alto della tribuna centrale, viaggia verso la rete con una parabola perfetta: la sfera gira come in un videogioco e va a morire sotto il sette. Per Matteo una valanga di pacche sulle spalle, anche quelle del fratello Federico che aveva segnato il terzo gol della sfida.



Il poker sigilla la Coppa: domenica prossima al "Mapei"

Ultimo quarto d'ora solo per la cronaca, la solita girandola di campi e dare modo a Galabinov di riassaggiare il campo: il suo ingresso al posto di Gyasi darà allo Spezia quel pizzico di pericolosità in più che rende meno noioso il finale. Iniziativa per varie ragioni sempre in mano ai bianchi: al 40' Federico Ricci usa alla perfezione i fondamentali ma la conclusione schizzerà altissima. A conti fatti, minuto dopo minuto, succederà sempre meno sul rettangolo verde con la Pro Patria che pensa a limitare il passivo e i bianchi con l'acido lattico da smaltire: fra una settimana la Coppa Italia porterà la formazione di Italiano al Mapei Stadium per testarsi contro il Sassuolo di De Zerbi.