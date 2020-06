SOLO UN PALO DI BARTOLOMEI NEL PRIMO TEMPO

La Spezia - CHIEVO VERONA-SPEZIA 0-0



CHIEVO VERONA

Semper, Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Ceter, Djordjevic, Vignato. A disp. Nardi, Cotali, Esposito, Ongenda, Giaccherini, Karamoko, Pavlev, Morsay, Grubac, Martires, Zuelli, Di Noia.

All. Alfredo Aglietti



SPEZIA

Scuffet; Ferrer, Capradossi, Terzi, Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mora; Mastinu, Galabinov, Gyasi. A disp. Krapikas, Desjardins, Vignali, Acampora, Nzola, Gudjohnsen, Bastoni, Bidaoui, Erlic, Ragusa, Vitale.

All. Vincenzo Italiano



Arbitro: Federico Dionisi (L'Aquila)

Assistenti: Mattia Scarpa (Reggio Emilia), Robert Avalos (Legnano)

Quarto ufficiale: Giovanni Ayroldi (Molfetta)



Angoli: 5-0

Recupero: 1'



Pre partita

Su un campo storicamente ostico, contro un avversario storicamente ostico. E' al Bentegodi contro il Chievo Verona che lo Spezia di Vincenzo Italiano prova a muovere la classifica per rimanere agganciato al sogno di raggiungere il secondo posto. Lo fa tra le assenze, alcune pesanti: i due gemelli Ricci, l'esperto di promozioni Di Gaudio, il mancino Ramos e il giovane Reinhart che sarebbe stato tanto utile in ottica turn over a centrocampo.

Rispetto alla vittoria con l'Empoli le novità sono quindi solo in difesa e in attacco. Torna Terzi dal primo minuto con la maglia da capitano, torna Ferrer nel ruolo di terzino destro. In avanti Galabinov preferito a Nzola con Mastinu e Gyasi sulle ali. Nei padroni di casa promosso titolare Ceter, autore del gol del pareggio contro il Crotone una settimana fa, e c'è Rigione accanto a Leverbe in difesa.



PRIMO TEMPO

Partenza dai ritmi blandi al Bentegodi, ma sembrano esserci già un paio di temi sviluppati nei primi minuti. La marcatura di Djordjevic su Bartolomei, playmaker aquilotto di serata, e la voglia del Chievo di lanciare lungo verso la testa del centravanti. Nello Spezia invece la manovra si sviluppa dal Marchizza verso Mastinu, che oggi con il sinistro potrebbe a sua volta cercare il gioco aereo di Galabinov. Fatto sta che tutte queste rimangono solo buone intenzioni quando arriva il decimo minuto e ancora non si registra un conclusione in porta né da una parte, né dall'altra. Squadre schierato, pressing accennato e poche accelerazioni. Al quarto d'ora la partita non è ancora decollata, ma è qualcosa che non stupisce granché. Possono diventare preziose le occasioni da palla fermo e fino a questo momento è stato più bravo il Chievo a trovare un calcio d'angolo ed un paio di calci di punizione sulla trequarti.



Il giro palla premia Bartolomei: palo!

La prima azione manovrata dei ragazzi di Italiano fa tremare Semper. Manovra da sinistra con Gyasi che mette giù un pallone, rientra dentro il campo e tocca per Galabinov che tiene il pallone aspettando si crei lo spazio per Bartolomei servito al bacio: conclusione potente che centra il palo ed esce. La grande botta sveglia però i padroni di casa, che da quel momento prendono campo e tentanto di tenere il pallone lontano dalla propria area. Lo Spezia fa però buona guardia dietro, anche se tra Maggiore e Ferrer sembra mancare un poco di lucidità sul fianco destro.

Al minuto 24 c'è apprensione per gli aquilotti quando Bartolomei rimedia un colpo sulla caviglia destra e rimane a terra. Dionisi non mette mano ai cartellini, ma nella stessa azione c'è un'entrata dura anche su Gyasi che quantomeno frutta un calcio di punizione. Ci vogliono però altri quattro minuti per trovare un nuovo tiro in porta e questa volta esce dal sinistro di Mastinu, servito da Galabinov ai venti metri come era successo in precedenza con Bartolomei.



Il Chievo cerca il fianco destro, possesso palla Spezia

E' fondamentale invece Ferrer alla mezz'ora nell'anticipare Vignato nel cuore dell'area dopo una buona azione di Ceter sulla destra. La velocità dell'ala destra di Aglietti può essere un problema non da poco questa sera, anche se su quella fascia c'è Marchizza che ha anche la marcatura tra i suoi pregi. E in ogni caso c'è Terzi che pare aver capito la predilezione del Chievo per quella fascia e si prodiga a chiudere a sua volta da quel lato.

Un possesso palla lungo quasi tre minuti a cavallo del 35esimo per la squadra di Vincenzo Italiano, con il pallone che passa dai piedi dei centrali, ai terzini, a Bartolomei e alle ali. Non si sfonda, il Chievo ha linee molto strette ed esce subito con il marcatore. Alla fine l'imbucata arriva comunque, ma il colpo di sotto di Gyasi per Galabinov è troppo difficile da controllare.