C'è uno Spezia già ai play-off, è la Primavera di mister Pierini

La Spezia - Tornano i tacchetti di casa sul verde del "Ferdeghini-Intels" ed è subito festa. Lo Spezia batte con un secco 3-0 il Parma nel 19esimo turno del campionato Primavera 2 e centra la qualificazione ai play-off che mettono in palio un posto nella "serie A" delle giovanili. Segnano due dei giocatori maggiormente in vista in stagione, entrambi già nell'orbita della prima squadra. Sono lo spezzino Gregorio Morachioli e Michael D'Eramo, arrivato a gennaio dall'Avezzanese e capace di 4 reti in otto presenze. Prossima giornata si fa visita alla capolista Bologna, poi chiusura della stagione regolare contro la Cremonese.



SPEZIA-PARMA 3-0

22'pt Morachioli (S) 4'st e 13'st D'Eramo (S)



SPEZIA: Barone, Cerretti, Del Gaudio, Figoli (30'st Bonfiglioli) , Marinari (C), Di Vittorio (20'st Haruna), D'Eramo, Marianelli (20'st Conti) , Bellotti (20'st Pisani), Bargiel, Morachioli (30'st Cerchi) A disp. Desjardins, Klimavicius, Felice, Castagnaro, Riviera, Angeletti

All. Pierini A.



PARMA: Bagheria, Fransson, Vecchi (20'st Canalicchio) , D'Aloia, Di Maggio (C), Botturi, Kone, Madonna (20'st Rocchi) , Davitti (10'st Artistico) , Montipó, Colley (6'st Bane) A disp. Corvi, Bisagni, Pregliasco, Lugli, Togola, Trezza

All. Catalano



Arbitro: Sig. Luciano Francesco di Roma 1