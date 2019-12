C'è un romanzo sullo scudetto del 1944 tra quelli premiati dal CONI

La Spezia - C'è anche un romanzo basato sulla vicenda dello scudetto del 1944 tra le opere letterarie premiate quest'anno dal CONI. E' “Non spegnete quel fuoco” di Andrea Schianchi, arrivato secondo ex aequo con "Radiogol" di Riccardo Cucchi nella sezione narrativa dei Premi Letterari e Giornalistici del CONI edizione 2019. Il testo è nato come base per una vera e propria fiction. Presidente del concorso letterario è Marino Bartoletti: "Questo è un giorno di orgogliosa festa perché è sempre bello quando sport e cultura si incrociano. Quest’anno, per la prima volta, nei titoli di un testo della maturità è comparso il nome di uno sportivo come Gino Bartali. Ci sono fatti, uomini e donne che hanno fatto la storia ed è giusto entrino nei libri. Da quando sono a capo di questa Commissione ho acquisito la consapevolezza che letteratura italiana sportiva è in salute perché lo sport italiano sta bene. Chi scrive di sport lo fa sempre più in modo moderno e meraviglioso”. Alle celebrazioni presente anche il presidente del CONI Giovanni Malagò.