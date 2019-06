C'è la firma di Margherita Corradino: "Felicissima di giocare qui un altro anno"

La Spezia - Spezzinità e Cestistica Spezzina proseguono il connubio: la società di Via Parma comunica che nella prossima stagione anche Margherita Corradino continuerà a vestire la maglia bianconera. Un motivo di orgoglio, questo, perché vede una giocatrice nata e cresciuta sulle rive del Golfo e nelle giovanili della Cestistica, prolungare il suo percorso nella squadra della propria città e mostrare di poter competere ad alti livelli nonostante la giovanissima età.



Ecco le parole di Margherita: "Sono contentissima di rimanere qui un altro anno, sia perché sono cresciuta in questa società - a livello umano e sportivo - facendomi sempre sentire a casa come d'altronde effettivamente così sia, essendo io proprio di Spezia, sia perché la Cestistica si è sempre dimostrata una società molto ambiziosa che lavora benissimo con le giovani. Inoltre, il gruppo molto unito che si è formato nella scorsa stagione e il fatto di voler ripartire proprio da questo, rappresentano motivazioni ulteriori per rimanere.

Le basi e la voglia di fare ci sono e non mancheranno sicuramente, anche grazie alla nostra guida tecnica. In più, sono orgogliosa di poter giocare ad alti livelli con la maglia della mia città e per la mia città, e mi fa piacere riuscire a coniugare sport e studio senza troppi patemi. Speriamo di riportare tanta gente al palazzetto come è successo nelle ultime partite di campionato, perché sarebbe bello sentire da vicino il calore dei nostri tifosi anche quest'anno".