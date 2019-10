C'è la diretta tv per l'under 21 di Maggiore e Marchizza

La Spezia - Tallaght Stadium di Dublino, ore 21 italiane, in campo la Nazionale under 21 con gli spezzini Marchizza e Maggiore. Diretta televisiva questa sera (Rai 3) per una sfida molto complicata contro la capolista del girone a punteggio pieno. “Sarà un grande momento di confronto per noi, che abbiamo appena iniziato la nostra avventura, un confronto con una realtà molto diversa, ben radicata che lavora insieme da marzo scorso, e che dunque sarà importante per la nostra crescita", ha detto mister Nicolato in questi giorni. Di fatti il test più importante in questo percorso di qualificazione agli Europei. Buone chance per Marchizza di avere una maglia da titolare, parte forse un passetto indietro Maggiore rispetto ai vari Frattesi, Tonali e Locatelli. Tra i convocati anche lo spezzino Luca Ranieri della Fiorentina.