C´è anche l´ipotesi Ivan dalla Samp

La Spezia - Una seconda parte di stagione in prestito in serie B è l'idea che la Sampdoria ha per l'immediato futuro di David Ivan. Il centrocampista classe 1995 non ha trovato neanche un minuto di gioco con Giampaolo nel girone d'andata e dovrebbe approdare in cadetteria a gennaio. L'occasione di un rilancio per il 22enne, che l'anno scorso a Bari è uscito presto dal novero dei titolari anche a causa di un infortunio sommando solo 8 presenze. Ci sarebbe anche lo Spezia tra le squadre a cui i blucerchiati avrebbero proposto il giocatore, un jolly che può giocare sia davanti la difesa che mezzala. Ipotesi da non scartare a priori. In Puglia Ivan arrivò in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei genovesi. Il suo contratto è in scadenza nel 2019 e il suo stipendio ampiamente nei parametri dello Spezia.