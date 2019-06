C'è anche Andrissi tra i papabili per il Venezia di Joe Tacopina

La Spezia - Una furia ed è davvero difficile dargli torto. Prima la salvezza certificata dai documenti, poi una lettera che gli chiedeva di scendere in campo per i playout con cinque giorni d'anticipo. Il patron americano del Venezia, Joe Tacopina, non se ne capacita. E' qualcosa di difficile da spiegare a uno stranieri, ma in effetti in Italia può succedere anche questo. Il numero uno del calcio sulla Laguna è ancora in cerca di un sostituto per il ds Angeloni, sacked qualche settimana fa. Tra i papabili, dopo il no di Angelozzi, ci sarebbe anche Gianluca Andrissi che ha sfiorato la promozione in serie B con il Feralpisalò.