C’è Nzola e si vede, stratosferico Mora, bene i subentrati

La Spezia - Scuffet sv - La prima e unica parata gli tocca al 70esimo e su una palla ciccata da calcio di punizione.



Ferrer 6,5 - Il fallo, se c’è, inizia al massimo fuori area. Lui di certo si fa saltare e non leva la mano finché è troppo tardi. Anche i dettagli contano, ma la sostanza è un’altra prova solida dello spagnolo.



Erlic 7,5 - Ad un certo punto Simy deve mettergli uno scarpino in faccia per toccare un pallone. Poi Il nigeriano scappa sulla trequarti per trovare qualcosa di giocabile. Insomma, il gigante oggi è il croato.



Capradossi 7,5 - A parte quel tiro da calcio di rigore, per il resto Maxi Lopez rimane un nome in distinta. Insuperabile e infatti non superato, contro una squadra a trazione anteriore guida una difesa strepitosa.



Marchizza 7 - Ci sa fare anche quando va sul fondo, testa alta e palla perfetta per che arriva in corsa. Affidabile ed equilibrato, non spingerà ogni minuto ma è difficile toglierlo da quella posizione.



Maggiore 6,5 - Gagliardo nel non dare spazio a Crociata, impugna il goniometro per lanciare Nzola. Giocata questa che potrebbe dare ottimi frutti nelle prossime settimane (dal 73’ Acampora 6,5 - Maturo nella gestione del pallone, anche se in venti minuti offre davvero un bel contributo a portarla a casa)



Ricci M. 6,5 - Spende male il giallo e poi è frenato nei contrasti per un’ora di gioco. In compenso la sua qualità è una delle chiavi dell’ottima prestazione di tutti. E oltretutto fisicamente forse non è ancora al cento per cento.



Mora 7,5 - Fascia da capitano che significa tanto, anche in ottica mercato. La onora con una prestazione di grandissima intelligenza e intensità, impreziosita dal passaggio che aziona il movimento del secondo gol.



Ragusa 7 - Il meno pungente dei tre davanti nella prima mezz’ora, ma si accende alla lunga e soprattutto quando viene spostato al centro. Gol numero 7: Angelozzi l’aveva pronosticato ad agosto (dal 91’ Galabinov sv - Anche solo vederlo in questa lista è un sollievo)



Nzola 7 - Con perfetto tempismo, suggerisce a Marchizza l’assist e la piazza con abilità. Punto di riferimento offensivo, aiuta tutti a giocare bene: davvero positivo (dal 67’ Ricci F. 6,5 - Anche lui entra davvero bene)



Gyasi 7 - A Marrone è concesso anche di sgambettarlo, non di stopparlo quando Mora lo lancia in velocità. Non facile servire in area i contrasto, ma lui ci riesce lo stesso. Non è facile neanche farlo arrabbiare, ma Messias ci riesce lo stesso.





All. Vincenzo Italiano 8 - Sfodera un centrocampo con un po’ meno fisicità ma più qualità e un attacco invece molto veloce e potente. Spezia in campo subito molto concentrato, sembra davvero preparata bene la partita con il centrocampo che prende presto il sopravvento. Sebbene contro una squadra che non subiva gol da lungo tempo e veniva da quattro vittorie consecutive, bastano tre minuti per capire che l’abbrivio è tutto dalla parte degli ospiti.

Ha voluto Nzola e questo pomeriggio se ne capisce il motivo. Con un centravanti così mobile il palleggio si esalta e soprattutto trova finalmente spazi per diventare efficace anche oltre la trequarti. I cambi poi sono perfetti: ristruttura la destra con due mancini - Acampora e Federico Ricci - e si allenata la pressione sulla fascia migliore del Crotone. Trova anche modo per dare spazio a Galabinov, la ciliegina sulla torta.