Bus navetta per Spezia-Salernitana, prima corsa alle 17.51 dal palasport

La Spezia - Attivo il servizio bus navetta per lo stadio Picco in occasione di Spezia-Salernitana di venerdì 23 febbraio.





ANDATA

i mezzi partiranno dal Palasport:

1^ corsa ore 17.30 (arrivo allo stadio ore 17.51 circa)

2^ corsa ore 17.45 (arrivo allo stadio ore 18.06 circa)

3^ corsa ore 18.10 (arrivo allo stadio ore 18.31 circa)

4^ corsa ore 18.25 (arrivo allo stadio ore 18.46 circa)



RITORNO

Partenza servizio: 15' dopo la fine della partita.



BIGLIETTO

€ 2,50 (valido andata e ritorno) si acquista direttamente dal conducente.

In uscita l'accesso ai mezzi è riservato ai soli possessori del titolo viaggio acquistato all'andata.



DETTAGLIO LINEA

FORZA SPEZIA "linea PALASPORT"

partenze da Palasport per lo Stadio (transita da via Carducci – via Veneto - Ospedale - via Chiodo – viale Amendola); indicazione esterna "Forza Spezia STADIO"