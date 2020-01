Burgzorg va, Ferrer una certezza: “Non è mai facile cambiare Paese”

La Spezia - “Bidaoui sarà a pieno regime dalla prossima settimana, Bastoni invece avrà bisogno di qualche giorno in più. E’ bello avere tutti questi ragazzi a disposizione. Io ci perdo il sonno per scegliere, ma c’è una linea tracciata che sta portando dei frutti e vogliamo proseguire in questa direzione”. Due elementi che rimarranno in rosa il belga e il mancino di Piana Battolla.



Ramos e Gudjohnsen invece erano dati tra i possibili partenti. Così la vede Vincenzo Italiano: “Ognuno decide il proprio futuro. Chiaramente la concorrenza è tanta e chi ho a disposizione so che devo allenarlo come ho sempre fatto, in modo da portarlo a conoscere ogni mia idea. Chi sarà qui da domani sa che bisognerà conquistarsi il posto. Anch’io mi sono trovato in queste situazioni, mi prendevo le mie responsabilità. Siamo adulti e vaccinati, qualsiasi sia la loro scelta sono sicuro che sarà per il meglio”.

Delano Burgzorg invece ha deciso di cercare spazio altrove. Da oggi è un calciatore dell’Heracles in prestito. “E’ un 98, è giovane e lontano dal proprio Paese non è semplice per nessuno. C’è chi si adatta velocemente e chi fa più fatica. Ha avuto la possibilità di giocare nella massima serie olandese in una squadra di medio-alta classifica. Si è deciso così, è un’opportunità che è giusto sfruttare. Ha ottime potenzialità e gli auguro il meglio”. Ferrer invece è lo straniero che si è rivelato il più affidabile. ”E’ cresciuto tanto e sta alzando il livello delle sue prestazioni. In difesa è molto attento, se anche lui dovesse iniziare a mettere dentro qualche pallone pericoloso avrà aggiunto una qualità che permette di fare differenza in quel ruolo”.