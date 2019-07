Burgzorg e quel sogno da calciatore costato 65 euro

La Spezia - I primi buoni voti arrivano dai test fisici. Forza muscolare, postura e reattività sono ok per Delano Burgzorg, il calciatore attorno a cui si coagulano molte delle speranze dello Spezia di Vincenzo Italiano per la prossima stagione. Nei due giorni di lavoro tra il Centro Fisiokinesiterapico Aullese e il centro sportivo Ferdeghini-Intels sono arrivate le prime impressioni su questo ragazzo olandese scovato nella Eredivisie e pronto a lasciare il club che aveva creduto in lui per seguire il sogno del calcio italiano e un deciso miglioramento dell'ingaggio.

Quello che è costato circa mezzo milione di euro allo Spezia, al De Graafschap era arrivato invece pagando. Storia curiosa quella dell'ingresso di Burgzorg nella squadra della città di Doetinchem. "Si presentò a un talent day nel 2015 insieme a decine di altri ragazzi. Pagò 65 euro per poter avere l'occasione di mettersi in mostra quel pomeriggio. E fu preso", ricorda Mark van Steenbergen, collega del quotidiano De Gelderlander. Tra l'altro l'unico ragazzo dei molti che si presentarono.

Tre ulteriori provini con altrettanti tecnici, poi l'immissione nella squadra under 19. Anche per questo in Olanda la cifra incamerata dai biancoblù per lasciarlo partire è considerata notevole. La stessa plusvalenza che lo Spezia cerca in prospettiva tra qualche anno dopo aver lanciato Burgzorg nel calcio. Ala di spinta e sacrificio, grande corsa. Un po' più alto di Okereke che ha già sostituito anche all'interno dello spogliatoio. Il quartetto orfano del nigeriano si è già reinventato accogliendo il ragazzo del Suriname olandese. Bidaoui, Gudjohnsen, Gyasi e Burgzorg: la banda internazionale dei giovani aquilotti.