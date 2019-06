Burgzorg è arrivato in Italia, vicina la firma con lo Spezia

La Spezia - Vedrà tra pochi minuti la Spezia per la seconda volta. Come in occasione nel suo primo approccio sarà accompagnato dal procuratore in quella che dovrebbe diventare la sua città, si spera, per qualche anno. Delano Burgzorg, 20enne attaccante olandese, è sbarcato all'aeroporto di Pisa un'oretta fa per raggiungere il Golfo dei Poeti. Conosce già il centro sportivo Ferdeghini-Intels e il terreno del Comunale di Follo per averli visitati quando Guido Angelozzi ha iniziato a corteggiarlo per portarlo nella serie B italiana. Un'operazione che sembra poter andare in porto nelle prossime ore. La rottura tra Delano e il De Graafschap, club in cui è cresciuto, è ormai totale dopo che il giovane non si è presentato agli allenamenti dalla scorsa domenica. Un modo per forzare la mano di una cessione che l'ala ha dimostrato di volere fortemente. Attese a questo punto novità già dai prossimi giorni.