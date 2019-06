Burgzorg e Ramos gli altri due acquisti di inizio mercato

La Spezia - Lo Spezia è ai dettagli per Delano Burgzorg e Juan Ramos. A meno di colpi di scena dell'ultima ora, la prossima settimana dovrebbe toccare ai due stranieri venire ufficializzati dagli aquilotti come nuovi calciatori a titolo definitivo. L'olandese classe 1998 è già in Italia da ieri, ha accordo totale con Via Melara che attende solo il via libera del De Graafschap per dare per conclusa l'operazione su cui Angelozzi investe qualche centinaia di migliaia di euro.

L'altro è un terzino mancino cresciuto nei Wanderers - il club da cui proveniva la meteora Albarracin - e passato poi dal Catania e dal Cosenza insieme a Okereke. Proprietà Parma, che non sembra volerci puntare per il futuro. L'anno scorso per lui un infortunio (lussazione di una caviglia) ne ha limitato l'utilizzo da parte di mister Italiano a Trapani, che tuttavia lo ritiene pronto per la serie B. Contestualmente al suo arrivo, Tommaso Augello passerà alla Sampdoria.