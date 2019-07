Buoni risultati del Funakoshi club agli Open di Nizza

La Spezia - Recentemente in Francia a Nizza, s’è disputata la seconda edizione dell’Open des Alpes Maritimes di Karate organizzata dalla Federazione Francese Karate con il patrocinio della Città di Nizza. Alla rassegna fuori confine, vi hanno partecipato anche due atleti del Funakoshi Club di La Spezia, il blasonato sodalizio sportivo migliarinese, il cui settore karate è diretto dal Maestro Sauro Baldiotti c.n.7° dan e membro della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici della Fijlkam (Federazione Sportiva Nazionale, l’unica riconosciuta dal Coni per le discipline del Judo, della Lotta, del Karate e delle Arti Marziali). Per difendere i colori spezzini, sono partiti, la quindicenne Noemi Santi e l’atleta Master ed Allenatore c/o il Funakoshi, Daniele Moggia (Campione Nazionale Master di Kata nel 2017).



Noemi nel kumite (combattimento) categoria Cadette +54 kg, è stata superata in finale dalla francese Sophia Sid Ahmed della AS Brìgnoles Karate. Primo posto per Daniele nel Kata master, le cui vittorie nei quarti, l’hanno portato alla finale di poule contro Thierry Mendroux di Monaco e poi dopo averlo superato, ha disputato la finale contro Christian Belcamino della Pro Recco Team (GE). Il risultato di 4 a 1 a favore di Daniele gli ha consentito di salire sul gradino più alto del podio. Bella trasferta che aveva la finalità di mantenere alto il livello delle performance agonistiche. Al Funakoshi gli allenamenti continuano e saranno perfezionati nel tradizionale raduno estivo ai Casoni presso il Cuccaro Club.