Buon esordio davanti al proprio pubblico, la Tarros "doppia" Chiavari

La Spezia - Spezia Basket Club Tarros – Aurora Chiavari: 90-42 (22-10; 45-20; 64-32)



Spezia Basket Club Tarros: Dalpadulo 4, Fazio 5, Garibotto 20, Kibildis 27, C. Petani 0, Pipolo 9, Niccolò Steffanini 8, Suliauskas 4, Visigalli 13, G. Petani 0.



Aurora Chiavari: Serio 0, Stefani 3, Messina 6, Putti 16, Davini 0, Varrone 0, Barnini 0, Elia 3, Muzzi 12, Andreani 0, Solari 2, Curaci 0.



Partita senza storia al PalaSprint dove lo Spezia Tarros batte nettamente l'Aurora Chiavari. Dopo la vittoria in Supercoppa Liguria contro il Cus Genova, Presidente Caluri aveva auspicato di ritrovare anche in campionato lo stesso atteggiamento messo sul parquet dai suoi ragazzi e, almeno all'esordio, è stato così. Lo sottolinea anche il coach bianconero Andrea Padovan: “Abbiamo avuto un buon atteggiamento, dall'inizio e per tutto il match; nonostante l'ampio gap con gli avversari abbiamo sempre tenuto alta la concentrazione. L'inizio è buono ma, ovviamente, siamo alle prime partite ed è necessario perfezionare gli equilibri. Quest'anno, più che mai, sarà per noi importante il gioco di squadra e la coesione del gruppo. Positivo è anche il fatto che contro l'Aurora tutti i ragazzi sono scesi sul parquet e hanno dato il proprio importante contributo alla vittoria”. Il coach sottolinea anche un altro aspetto, che ovviamente potrà essere confermato soltanto giocando: “Quest'anno abbiamo più possibilità e capacità di adattarci al gioco degli altri e, soprattutto, di fare adattare le altre squadre al nostro gioco”.



Soddisfatto dell'esordio anche il Presidente Danilo Caluri: “Una bella partita, ma certo non saranno tutte così, tali divari quest'anno saranno rari. Sono pienamente convinto della qualità della mia squadra, ma restiamo umili e con i piedi per terra, questa era solo la prima partita e le squadre più accreditate per disputarsi la vetta della classifica e con le quali dobbiamo confrontarci sono altre”. Ora per la Tarros c'è il turno di riposo: i bianconeri giocheranno la loro seconda partita di campionato domenica 21 ottobre alle 18 al PalaSprint contro l'Ardita Juventus.