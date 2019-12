Buffonge: "Mi sento bene, punto che ci soddisfa"

La Spezia - Fino ad oggi i minuti di campo vero erano stati solo 32. Questioni di ambientamento, di ruolo, ma anche di uno Spezia che non andava bene e non poteva permettersi esperimenti. Entrato in un momento assai complicato del match Dj Buffonge ha lasciato da parte i dribbling del pre-campionato, mettendosi a disposizione. E' lui a parlare nel dopo-partita di Venezia: "Un buon momento di forma di squadra e anche personale. Penso di essere entrato nel modo giusto. Siamo soddisfatti per il punto, anche in dieci abbiamo fatto la nostra partita, senza concedere grandi cose all'avversario. Abbiamo combattuto e siamo pronti alla prossima sfida. Arriva la Cremonese, altra avversaria di livello. Voglio dare il mio apporto a questa squadra, sono a disposizione del mister".