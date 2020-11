La Spezia - "Cara Juve, oggi il minimo che potevamo fare per il tuo compleanno era vincere! ?". Gigi Buffon, protagonista in una gran parata sulla zuccata di Chabot a punteggio ampiamento aperto (la Juve era avanti 2-1) affida a Twitter il commento del post-partita. Idem Leonardo Bonucci che, come il portiere, non si lascia andare a facili entusiasmi: "Abbiamo fatto solamente il nostro dovere".