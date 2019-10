Bucchi: "Nel secondo tempo messi i presupposti per vincerla"

La Spezia - “Il primo tempo forse è stato il peggiore di quest'anno. Giocavamo sotto ritmo, lo Spezia si era messo tutto dietro a coprire ogni linea di passaggio ma noi dobbiamo essere bravi anche a giocare contro queste squadre. Siamo stati poco cattivi e volenterosi”. Così Cristian Bucchi nel dopo partita del match pareggiato per 1-1 dal suo Empoli contro lo Spezia. “Il secondo tempo mi è piaciuto. Prendere il gol ci ha fatto arrabbiare e allora la squadra è cambiata e ha giocato. Ho visto qualità e pazienza, perché quello era il momento in cui lo Spezia poteva chiuderla partendo in contropiede. Abbiamo creato i presupposti per pareggiarla e poi per vincerla”.