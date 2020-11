Bruccini non è ancora uscito, Cosenza in 12 per qualche secondo

La Spezia - La concitazione di una partita da recuperare e al Marulla di Cosenza va in scena la più surreale delle rappresentazioni. Per qualche secondo la squadra di casa è rimasta in campo con 12 uomini nella partita contro la Salernitana. Al minuto 76 triplo cambio per mister Occhiuzzi, fatto sta che il giovane Abou Ba si lancia sul terreno di gioco senza attendere il via libera del quarto uomo e mentre Mirko Bruccini, che avrebbe dovuto sostituire non aveva ancora abbandonato il rettangolo. Giallo per l'africano, che pochi secondi dopo ne avrebbe rimediato un secondo per un fallo di gioco finendo espulso dopo circa 3 minuti dall'entrata in campo.